عاجل/ يهم خرفان العيد: وزير التجارة يعلن عن هذه البشرى السارة..

أعلن وزير التجارة سمير عبيد، خلال رده على سؤال شفاهي للنائب حاتم الهواوي،خلال جلسة عامة بالبرلمان أن الوزارة انطلقت فعلياً في الاستعداد لعيد الأضحى من خلال إصدار طلب عروض لتوريد الخرفان الحية، مؤكداً أن عملية البيع ستتم حصرياً بنظام “الميزان” عبر شركة اللحوم والمتعاملين المعتمدين معها لضمان الشفافية.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر حالياً مع وزارة الفلاحة والموارد المائية لتحديد سعر مرجعي وعادل لبيع الكيلوغرام الواحد من “العلوش” الحي، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتوازنات السوق وفق تعبيره.