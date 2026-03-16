عاجل/ انفجارات تهز مدن إيران.. وصفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل..

يستمر القصف الأميركي الإسرائيلي على المدن الإيرانية، اليوم الاثنين، حيث تشن المقاتلات الإسرائيلية والأميركية سلسلة هجمات جديدة على عشرات النقاط في أنحاء العاصمة الإيرانية طهران ومحافظة كرج، فيما ترد إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ودول الجوار.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة واسعة النطاق من الضربات ضد أهداف حكومية إيرانية في طهران وشيراز وتبريز. وقال الجيش في بيان مقتضب إنه “بدأ سلسلة واسعة النطاق من الضربات تستهدف البنية التحتية” التابعة لنظام إيران في طهران وشيراز وتبريز.

ودوت انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها شنت غارات جوية واسعة النطاق خلال الليل. وجرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، من دون أن تتضح على الفور النقاط المستهدفة. وتحدث إعلام إيراني عن قصف استهدف منطقة جماران شمالي طهران، وغارة استهدفت طريق باقري السريع في طهران.

وبالمقابل، أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بسماع صفارات إنذارات في تل أبيب ووسط إسرائيل، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط شظايا صاروخ في مواقع عدة بتل أبيب. وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، فيما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه الساحل الجنوبي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر طائرة كان يستخدمها خامنئي في مطار مهر آباد بطهران، وبالمقابل أعلن الجيش الإيراني أن “مراكز دعم حاملة الطائرات الأميركية “فورد” بالبحر الأحمر أهداف لنا”.

واستهدفت الغارات الأميركية الإسرائيلية قواعد جوية وبحرية ومواقع عسكرية في إيران، بينها القاعدة الجوية الرابعة في دزفول والقاعدة الجوية التاسعة في بندر عباس والقاعدة البحرية الثانية في بندر جاسك.كما طالت الضربات مطار مهرآباد في طهران ومستودعات ذخيرة في بوشهر ومقرات للحرس الثوري والباسيج في همدان.

في المقابل، أطلقت إيران سبع دفعات من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، سقطت أجزاء منها في تل أبيب والمنطقة الوسطى.

وكان ليل طهران في الساعات الأخيرة مختلفاً، بعدما شهدت العاصمة الإيرانية هجمات حادة، حيث هزت انفجارات أرجاء العاصمة طهران، واستهدفت الغارات مواقع عدة، شملت محيط برج طهران، ومحيط مطار مهر آباد.كما تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من محيط “مركز أبحاث” في المنطقة 22. وتحدث إعلام إيران كذلك عن استهداف إسرائيل لمحطات ومنشآت وقود في طهران. كما استهدف القصف منطقة “طهرانسر” غرب العاصمة الإيرانية طهران، وهي منطقة تضم مخفرا للشرطة ومصنعا لصناعة الطائرات المسيرة.

