عاجل/ سفارة تونس بالدوحة تعلن..

تبعا للإتصالات الدورية التي تجريها مع المصالح المختصة لشركة الخطوط القطرية، أكدت سفارة الجمهورية التونسية في الدوحة أنه من المنتظر أن يتم قريباً جدولة عدد من الرحلات من الدوحة في اتجاه تونس كل أسبوع، إلى غاية تاريخ 28 مارس 2026، وذلك بهدف تأمين عودة بقية المواطنين التونسيين العالقين في قطر إثر زيارات عائلية أو سياحية، وإتاحة الفرصة للمقيمين الراغبين في السفر إلى تونس خلال الفترة القليلة المقبلة من جهة ثانية.

وأكدت السفارة أن هذه الرحلات تبقى استثنائية في انتظار إقرار استئناف البرنامج العادي لرحلات الخطوط القطرية عندما تعود الأوضاع إلى طبيعتها.