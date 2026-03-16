عاجل/ الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير طائرة كان يستخدمها خامنئي..

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه دمّر طائرة كان يستخدمها المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في مطار مهر آباد بطهران ليلا. وأوضح أن الطائرة كان يستخدمها مسؤولون إيرانيون كبار وشخصيات عسكرية للسفر داخل البلاد وخارجها، وللتنسيق مع الدول الحليفة.

ويعد مهر آباد من أقدم مطارات طهران، ويخدم حاليا الرحلات الداخلية والإقليمية. وإلى جانب كونه أكثر المطارات المدنية ازدحاما، فهو أيضا منشأة ذات استخدام مزدوج تضم أصولا تابعة للقوات الجوية، إلى جانب وجود منشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري في محيطه، مما يجعله هدفاً استراتيجياً في سياق الحرب الدائرة.

وتداولت وسائل إعلام فيديو، قالت إنه يوثق اشتعال طائرة بمطار مهر آباد غربي طهران إثر غارات جوية استهدفت ضواحي المدينة.

قالت مصادر إعلامية، إن سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت المنطقة المحيطة بالمطار، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في إحدى الطائرات المتوقفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الإثنين أنه يشن “موجة ضربات واسعة النطاق” ضد طهران، في اليوم السابع عشر من الحرب. وكتب على تليغرام أن الجيش “شن موجة واسعة من الضربات استهدفت البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران”.

