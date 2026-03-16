عاجل/ هذه الدولة ترفض دعوة ترامب لتقديم دعم عسكري ضد إيران..

رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الاثنين، مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم دعم عسكري في الحرب ضد إيران، وقلل من شأن التهديدات بأن مثل هذا الموقف من جانب الحلفاء سيضر بحلف شمال الأطلسي.
وقال في برلين “ما الذي يتوقعه (…) دونالد ترامب من واحدة أو اثنتين من الفرقاطات الأوروبية أن تفعله في مضيق هرمز يعجز الأسطول الأمريكي القوي عن فعله؟”
وأضاف “هذه ليست حربنا، ولم نبدأها”.
وردا على سؤال حول تحذير ترامب من أن حلف الأطلسي سيواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم يقدم أعضاؤه العون لواشنطن، قال بيستوريوس إنه يستبعد انهيار الحلف بسبب هذه الخلافات.