عاجل/ رسميا..عطلة بثلاثة أيام بمناسبة العيد..

عاجل/ الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين..

المكشخة تكسر عقدة الأهلي في رادس.. تصريحات ما بعد المباراة..

عاجل/ حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات عقب هجوم بمسيّرة..

عاجل/ هذه الدولة ترفض دعوة ترامب لتقديم دعم عسكري ضد إيران..

2026/03/16 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

رفض ​وزير ​الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ‌اليوم ‌الاثنين، ‌مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم دعم ⁠عسكري في الحرب ضد ​إيران، وقلل من شأن ⁠التهديدات بأن مثل هذا الموقف من ⁠جانب الحلفاء سيضر بحلف شمال الأطلسي.

وقال في برلين “ما الذي يتوقعه (…) دونالد ترامب ​من واحدة أو اثنتين من الفرقاطات الأوروبية ‌أن تفعله في مضيق هرمز يعجز ⁠الأسطول الأمريكي القوي ‌عن فعله؟”

وأضاف “هذه ليست حربنا، ولم نبدأها”.

وردا على سؤال حول تحذير ترامب من أن ‌حلف الأطلسي ⁠سيواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم يقدم أعضاؤه ‌العون لواشنطن، قال بيستوريوس إنه يستبعد انهيار الحلف ‌بسبب ⁠هذه الخلافات.

