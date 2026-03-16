عاجل/ هذه الدولة ترفض دعوة ترامب لتقديم دعم عسكري ضد إيران..

رفض ​وزير ​الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ‌اليوم ‌الاثنين، ‌مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم دعم ⁠عسكري في الحرب ضد ​إيران، وقلل من شأن ⁠التهديدات بأن مثل هذا الموقف من ⁠جانب الحلفاء سيضر بحلف شمال الأطلسي.

وقال في برلين “ما الذي يتوقعه (…) دونالد ترامب ​من واحدة أو اثنتين من الفرقاطات الأوروبية ‌أن تفعله في مضيق هرمز يعجز ⁠الأسطول الأمريكي القوي ‌عن فعله؟”

وأضاف “هذه ليست حربنا، ولم نبدأها”.

وردا على سؤال حول تحذير ترامب من أن ‌حلف الأطلسي ⁠سيواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم يقدم أعضاؤه ‌العون لواشنطن، قال بيستوريوس إنه يستبعد انهيار الحلف ‌بسبب ⁠هذه الخلافات.