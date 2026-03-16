عاجل/ بتهمة التهريب.. ليبيا تحتجز سيارات تونسية وتحيل أصحابها على التحقيق..

قال جهاز المباحث الليبي إنه حجز 12 سيارة تونسية وأحال أصحابها إلى التحقيق بتهمة تهريب السلع عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، وذلك ضمن إجراءات لمكافحة التهريب، في خطوة أثارت توترات من الجانب التونسي.

وقال الجهاز، في بيان اليوم الاثنين، إن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية تمكنوا من ضبط 12 سيارة أجنبية محمّلة بكميات من البضائع المعدّة للتهريب، وذلك في إطار جهود تأمين وتنظيم حركة عبور المسافرين ومكافحة التهريب عبر معبر رأس جدير الحدودي.

وأضاف أن الاستدلالات الأولية أظهرت أن الأشخاص الذين كانوا على متن السيارات لم يكونوا في رحلة عبور اعتيادية، بل كانوا يمارسون نشاطاً يهدف إلى تهريب السلع خارج البلاد، مشيراً إلى أنه تم إحالة السيارات وأصحابها إلى قسم مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، وإلى نيابة مكافحة الفساد في صبراتة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.