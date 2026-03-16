عاجل/ مصر تحدد موعد تحري هلال العيد وتعلن..

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال عيد الفطر 2026 سيتم يوم الخميس 29 رمضان 1447 هجرياً، الموافق 19 مارس (آذار) 2026.

وترسل دار الإفتاء لجاناً متخصصة لرصد الهلال بعد غروب الشمس، وتعلن النتيجة رسمياً عبر وسائل الإعلام.

من جانبها تشير الحسابات الفلكية إلى بقاء الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة تقريباً بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة تصل إلى 35 دقيقة. في باقي محافظات مصر، يظل الهلال مرئياً لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة بعد الغروب، بينما تتراوح مدته في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 11 و42 دقيقة.

من جهته، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر شوال 1447 هجرياً ستكون يوم الجمعة 20 مارس (آذار) 2026، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية، ولكن يبقى انتظار الإعلان الرسمي النهائي بعد استطلاع الهلال من قبل الجهات الشرعية المختصة.