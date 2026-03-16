عاجل/ الحرس الثوري يُحذر الشركات الأمريكية في المنطقة ويدعوها لإخلاء مراكزها

2026/03/16

حذر الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، الشركات الأمريكية في المنطقة، مُهدّدا باستهدافها، وداعيا مُوظّفيها إلى إخلائها، وذلك في اليوم السابع عشر للحرب في المنطقة.

وقال الحرس في بيان عبر موقعه “سباه نيوز”، “يُطلب من موظفي الشركات الأمريكية… مُغادرة هذه الأماكن فورا. هذه المواقع ستصبح قريبا هدفا لحرس الثورة الإسلامية”.

ولم تتضح الشركات المقصودة بهذا الإنذار، غير أنّ وكالة ”تسنيم” نشرت الأسبوع الماضي على تطبيق ”تلغرام” قائمة بأهداف محتملة، تتضمّن مكاتب لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في دول الخليج، مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت ونفيديا.

 

 

رويترز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn