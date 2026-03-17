عاجل/ هجوم جديد بمسيّرة على منشأة نفطية في الفجيرة بالامارات..

استُهدفت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بهجوم جديد بطائرة مسيّرة أسفر عن اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق السلطات المحلية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان عبر منصة “إكس” بأن فرق الدفاع المدني في الإمارة باشرت التعامل مع الحادث فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

وكانت المنطقة الصناعية نفسها، الواقعة على خليج عُمان خلف مضيق هرمز، قد استُهدفت بهجوم مماثل أمس الاثنين، مما دفع بشركة النفط الوطنية “أدنوك” إلى تعليق شحنات النفط الخام من الموقع، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.