من حي التضامن إلى المنزه: 87 مخالفة اقتصادية خلال ليلة واحدة.. وهذه تفاصيل الحملة..#خبر_عاجل

في إطـار تنفيذ برنامج خُصوصي للمراقبـة الإقتصادية بمناسبة الإستعداد لعيد الفـطر المُبارك ، أعطى الـوليد صنديـد والـي أريـانـة مساء امس الإثنين 16 مـارس 2026 بمقر الولاية إشارة إنطلاق حملة مٌراقبة ليلية مٌشتركـة بمشاركة مجموعة من الفـرق المُختصة تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل إستهدفت المحلات المفتوحة للعموم و خاصة منها محلات بيع الملابس الجاهزة و الأحذية و لعب الأطفال و المقاهي وفضاءات الترفيه و محلات صنع و بيع الحلويات و المرطبات و الأكشاك التي تشهد حركية تجارية متزايدة خلال هذه الفترة.

ووفق بلاغ صادر عن ولاية اريانة اليوم الثلاثـاء 17 مـارس 2026 فقد شملت عمليات المراقبة خاصة المناطق المعروفة بكثافة الحركية التجارية بالمناطق الشعبية و المراكز التجارية و المحلات التجارية المختصة المتواجدة بكل من حي التضامن و المنيهلة و حدائق المنزه و أريانة المدينة و سكرة و حي النصر و المنازه .

و تأتـي هذه الحملة في إطار تكثيف العمل الرقابي هذه الفترة للتصدي لكل مظاهر المُضاربة و الإحتكار و الممارسات غير المشرُوعة بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية و حماية المقدرة الشرائية للمواطن .

و إستهدفت عمليات المراقبة خاصة التخفيضات و العروض التجارية الوهمية التي تقوم بها بعض المحلات التجارية والبيع المشروط و المقاهي و قاعات الشاي و ترويج لعب مجهولة المصدر أو تحتوي على ملونات أو مكونات محضورة و الألعاب النارية و الخطرة و إستعمال المواد المدعمة في غير الأغراض المُخصصة لها و كذلك ترويج مواد و منتوجات مجهولة المصدر على غرار القهوة المُهربة و الموز و غيرها.

حيث أسفرت الحملة عن تسجيل النتائج التالية:

– إجراء عدد 438 عملية مراقبة ميدانية.

– رفع عدد 87 مخالفة اقتصادية منها 13 مخالفة في قطاع الملابس الجاهزة و 15 مخالفة في قطاع المقاهي و 08 مخالفات في المرطبات وصنع الحلويات و 17 مخالفة في قطاع التبغ و الفواكه الجافة و 25 مخالفة في المواد الغذائية و المطاعم و 09 مخالفات في قطاع لعب الأطفال و مواد التجميل .

و توزعت المخالفات حسب طبيعتها إلى 44 مخالفة تعلقت خاصة بعدم الإستظهار بفواتير الشراء و الترفيع في الأسعار و 25 مخالفة تعلقت بعدم إشهار الأسعار و 07 مخالفات تعلقت بالإشهار الكاذب والبيع المشروط و 11 مخالفات مختلفة .

– حجز 09 كلغ من القهوة المُهربة و27 كلغ من الفرينة وكميات من الموز المهرب و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين .

شارك في هذه الحملة عدد 14 فريق مراقبة تابعة للإدارات الجهوية للتجارة بإقليم تونس الكبرى (أريانة 04 فرق/تونس 02 فرق/منوبة 02 فرق/ بن عروس 02 فرق / الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة 02 فرق / فريق من إدارة الأبحاث الإقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني/فريق تابع لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني ) وبمعاضدة و تغطية من المصالح الأمنية التابعة لإقليمي الأمن و الحرس الوطنيين بأريانة و الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بأريانة .