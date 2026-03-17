ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5%..#خبر_عاجل

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 إذ قفزت بأكثر من 5% بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، مدفوعة بمخاوف مستمرة بشأن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط حيث تتعرض منشآت الطاقة الاستراتيجية لهجمات متجددة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأمريكي فجر اليوم بنسبة 5,16% ليصل إلى 98,32 دولارا للبرميل، حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

كما ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 4,67% ليصل إلى 104,88 دولارات للبرميل.

وكشفت بيانات شحن وحسابات نشرتها وكالة “رويترز” أن صادرات النفط اليومية من دول الخليج في الشرق الأوسط انخفضت بما لا يقل عن 60 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس مقارنة بشهر فيفري، وذلك نتيجة الاضطرابات وخفض الإنتاج المرتبطين بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل على إيران.

