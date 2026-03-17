بعد فقدان هذه المواد من الأسواق: مسؤول بوزارة التجارة يعلن..#خبر_عاجل

بعد فقدان هذه المواد من الأسواق: مسؤول بوزارة التجارة يعلن..

قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، إن الوزارة تعمل على توفير وضخِّ كميات استثنائية من مادتي الزبدة والفارنية قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد سمير الخلفاوي في حوار له مع الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، أن وزارة التجارة تقوم بمجهود كبير لتأمين التزود بجميع المنتوجات والمواد الاستهلاكية، وأقر بوجود بعض الإشكاليات التي تتعلّق بمادتي الفارنية والزبدة.

ودعا الخلفاوي المواطنين إلى عدم اللهفة وقطع الطريق أمام المحتكرين والمتلاعبين بمسالك التوزيع، مبينا أنه تم تحرير عدة مخالفات تتعلق بالتلاعب بالفارينة.