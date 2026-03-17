عاجل/ عقوبات سجنية وخطايا مالية تصل إلى 100 ألف دينار ضد هؤلاء..

اكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي اليوم الثلاثاء أن نسق التزويد بالفارينة المدعمة الموجهة للمخابز يسير بصفة عادية والمخابز لديها المخزون الكافي، لكن في الفترة الأخيرة هناك بعض الضغوطات على الفارينة الرفيعة وقد تم ضخِّ كميات استثنائية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه وخلال شهر رمضان الكريم حجزت فرق المراقبة الاقتصادية 427 طنا من مشتقات الحبوب.

وكشف المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية أن عقوبات التلاعب بالفارينة المدعمة تصل إلى 100 ألف دينار كخطية مالية وذلك دون اعتبار العقوبة السجنية.