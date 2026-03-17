مفزع/ حجز 380 طنّاً من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك خلال رمضان..#خبر_عاجل

عاجل/ انقطاع هذه الطريق وتحذير للمواطنين..

عاجل/ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوجه بهذه الرسالة إلى المسلمين في أنحاء العالم وإلى حكومات الدول الإسلامية..

عاجل/ مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو..

عاجل/ اصدار 7 بطاقات ايداع بالسجن في حق أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود ومصدر قضائي يفجرها ويكشف..

2026/03/17

أفاد رئيس الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة، محمد الرّابحي، اليوم الثلاثاء، بأنّه “تمّ حجز 380 طنّاً من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك خلال شهر رمضان”.

وأوضح الرّابحي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “هذه الكميات تمّ حجزها خلال زيارات ميدانيّة ومازالت في المصنع”، مشيراً إلى أنّ “عمليّة الحجز والإتلاف تتمّ على عين المكان”. وقال الرّياحي إنّ “هذه التجاوزات ترتقي إلى مرتبة الجريمة والعديد من الأشخاص يقبعون في السجون وتعرّضوا إلى عقوبات صارمة، إضافة إلى خطايا ماليّة كبرى”.

ولفت الرّابحي إلى أنّ “الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة قامت بأكثر من 10 آلاف زيارة ميدانيّة”، مشيراً إلى أنّ “هذه الزيارات معمّقة ومبرمجة حسب نسبة الخطر”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn