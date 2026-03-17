مفزع/ حجز 380 طنّاً من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك خلال رمضان..#خبر_عاجل

أفاد رئيس الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة، محمد الرّابحي، اليوم الثلاثاء، بأنّه “تمّ حجز 380 طنّاً من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك خلال شهر رمضان”.

وأوضح الرّابحي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “هذه الكميات تمّ حجزها خلال زيارات ميدانيّة ومازالت في المصنع”، مشيراً إلى أنّ “عمليّة الحجز والإتلاف تتمّ على عين المكان”. وقال الرّياحي إنّ “هذه التجاوزات ترتقي إلى مرتبة الجريمة والعديد من الأشخاص يقبعون في السجون وتعرّضوا إلى عقوبات صارمة، إضافة إلى خطايا ماليّة كبرى”.

ولفت الرّابحي إلى أنّ “الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة قامت بأكثر من 10 آلاف زيارة ميدانيّة”، مشيراً إلى أنّ “هذه الزيارات معمّقة ومبرمجة حسب نسبة الخطر”.