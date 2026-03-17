ليبيا: اكتشاف غازي جديد باحتياطات ضخمة في البحر المتوسط..#خبر_عاجل

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس الاثنين عن اكتشاف غازي بحري تقدر احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعب داخل المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى تحقيق الاكتشاف الجديد عقب الانتهاء من عمليات حفر البئر الاستكشافي (سي 1-16/4)، والبئر التحديدي (بي 2-16/4) في التركيبين “بحر السلام 2″ و”بحر السلام 3”.

وأوضحت أن الشريك الأجنبي “إيني شمال أفريقيا” هو الذي أنجز أعمال الحفر، مؤكدة أن التقييمات الأولية تشير إلى وجود احتياطيات غازية هائلة تُقدر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقالت إنه من المتوقع أن يُسهم الاكتشاف بضخ ما يقارب 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ما سيعزز من قدرة ليبيا على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، ومعالجة أي نقص في إمدادات الغاز.

و يضمن القطاع النفطي في ليبيا نحو 93 بالمائة من عائدات البلاد تقريبا.