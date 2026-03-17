تحويل حركة المرور بهذه الطريق لمدة 10 أيام..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

أعلن المدير العام للجسور و الطرقات بوزارة التجهيز خالد الأطرش، عن تحويل حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة، على المحور الرئيسي شمال–جنوب.

وأوضح الأطرش أنه وفي إطار استكمال أشغال مشروع توسعت المدخل الجنوبي للعاصمة، اقتضت الضرورة اليوم القيام بعملية هدم المنشأة أو الجسر الرابط بين منطقتي المروج والجسر القديم، والذي يربط كذلك بين منطقة المروج والطريق الحزامية. مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق هدم عدد من الجسور الأخرى على نفس المحور، باعتبار أنها لم تعد تتماشى مع مشروع التوسعة، وكانت مبرمجة ضمن الدراسة الخاصة بعملية الهدم.

و أكد خالد الأطرش في تصريح لإذاعة Express fm أنه تم التنسيق مع إدارة شرطة المرور لتحويل حركة المرور بهدف تأمين عملية الهدم، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق وكذلك فرق العمل المكلفة بتنفيذ الأشغال.

مشيرا أنه سيتم مساء الغد إزالة كامل الجسر في اتجاه تونس، على أن تعود حركة المرور إلى نسقها العادي بمناسبة عيد الفطر، في انتظار انتهاء عطلة العيد لاستئناف الأشغال في الاتجاه المعاكس.

وأكد مدير عام الجسور و الطرقات، أن كامل العملية لن تتجاوز مدة عشرة أيام كما هو مبرمج، مع الإشارة إلى أن الأشغال متواصلة ليلا ونهارا وعلى مدار الساعة، على أمل تقليص هذه المدة.