عاجل/ غموض حول مصير علي لاريجاني..ولماذا استهدفته إسرائيل؟..

على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة على إيران، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وقائد الباسيج الليلة الماضية.

وأوضح كاتس في كلمة مصورة أن “لاريجاني كان القائد الفعلي للبلاد”. وأردف: “قلنا سابقاً إننا سنستهدف كل بديل، وسنواصل ملاحقة قادة النظام الإيراني”.

كما أضاف أن إسرائيل “تعيد إيران عشرات السنوات إلى الوراء”، وفق تعبيره.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من الجانب الإيراني بعد، إلا أن قناة “العالم” الإيرانية دعت إلى ترقب رسالة من لاريجاني قريباً.

بالتزامن أفادت مصادر إسرائيلية بأن المخابرات كانت تراقب تحركات لاريجاني الذي تعتبره القائد الفعلي للبلاد، وتعقبت تواجده في 4 شقق بطهران.