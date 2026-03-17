تنبيه للقاصدين جزيرة قرقنة..#خبر_عاجل

تحويل حركة المرور بهذه الطريق لمدة 10 أيام..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

عاجل/ من أجل قروض بنكية: السجن وخطية مالية ضخمة ضد هذا الشخص..

ليبيا: اكتشاف غازي جديد باحتياطات ضخمة في البحر المتوسط..#خبر_عاجل

عاجل/ من بينهم طبيب بيطري: الاحتفاظ بـ 3 أشخاص وحجز لحوم فاسدة بهذه الجهة..

2026/03/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في إطار جهودها لمراقبة سلامة المواد الغذائية والتصدي للمخالفات، قامت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم، بالتنسيق مع مصالح الهيئة الجهوية لسلامة المنتوجات، أمس، بحملة مراقبة داخل المسلخ البلدي بالجهة.

وأسفرت العملية عن حجز حوالي 4200 كلغ من لحوم الأبقار، تبيّن أنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز عدد من رؤوس الأبقار إناث التي كانت معدّة للذبح خارج الأطر القانونية ودون الخضوع للمراقبة البيطرية.

وقد تم إتلاف الكميات المحجوزة من اللحوم، في حين تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص ثبت تورطهم في مخالفة التراتيب المعمول بها وعدم احترام الإجراءات الضرورية لحماية صحة المستهلك والمحافظة على الثروة الحيوانية، من بينهم الطبيب البيطري المشرف على المسلخ وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة اف ام.

