عاجل/ من بينهم طبيب بيطري: الاحتفاظ بـ 3 أشخاص وحجز لحوم فاسدة بهذه الجهة..

في إطار جهودها لمراقبة سلامة المواد الغذائية والتصدي للمخالفات، قامت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم، بالتنسيق مع مصالح الهيئة الجهوية لسلامة المنتوجات، أمس، بحملة مراقبة داخل المسلخ البلدي بالجهة.

وأسفرت العملية عن حجز حوالي 4200 كلغ من لحوم الأبقار، تبيّن أنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز عدد من رؤوس الأبقار إناث التي كانت معدّة للذبح خارج الأطر القانونية ودون الخضوع للمراقبة البيطرية.

وقد تم إتلاف الكميات المحجوزة من اللحوم، في حين تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص ثبت تورطهم في مخالفة التراتيب المعمول بها وعدم احترام الإجراءات الضرورية لحماية صحة المستهلك والمحافظة على الثروة الحيوانية، من بينهم الطبيب البيطري المشرف على المسلخ وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة اف ام.