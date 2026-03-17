عاجل/ تحذير للعائلات من هذه الالعاب الخطيرة..

حذّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كافّة الأولياء والإطارات التربويّة بمؤسسات الطفولة العموميّة والخاصة من اقتناء الألعاب التي لا تستجيب للمواصفات الصحيّة المطلوبة.

وتتمثّل هذه الألعاب، وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة، في ألعاب الأطفال المتكوّنة من مادة الرمل أو المحتوية عليه (الرمل السحريّ، رمل الرسم أو رمل التّشكيل) وذلك تبعا للتحذيرات الصحيّة التي تمّ رصدها بعدّة دول حول تواجد مادّة الحرير الصخري (Amiante) وهي مادّة مسرطنة عند استنشاقها، المفرقعات والألعاب الناريّة التي قد تسبب حروقًا أو إصابات خطيرة للأطفال، إضافة إلى تأثيرها السلبي على صحتّهم النفسيّة والسلوكيّة، الألعاب المجهولة المصدر والتي لا تحتوي على بيانات توضيحيّة للفئة العمريّة المناسبة.

وأوصت الوزارة الجميع بالتوقف فوراً عن استخدام ألعاب الرمل المذكورة وإتلافها، اقتناء ألعاب الأطفال فقط من مسالك التوزيع المنظمة والمحلات المعترف بها لضمان مراقبتها، والتأكد من ملصقات التأشير التي توضّح سنّ الطفل المسموح له باللعبة وطريقة استخدامها الآمن.