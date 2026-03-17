بخصوص مجتبئ خامنئي: هذا ما كشفه مسؤول ايراني..#خبر_عاجل

مع تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن طهران سعت للتفاوض مع بلاده من أجل إنهاء الحرب، كشف مسؤول إيراني أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحات خفض التوتر أو السلام مع أميركا.

وأوضح المسؤول اليوم الثلاثاء أن المرشد الإيراني الجديد رفض مقترحات أرسلتها دولتان وسيطتان إلى وزارة الخارجية، من أجل تهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما أضاف أن موقف خامنئي الخاص بالثأر من واشنطن وتل أبيب “حازم وجاد للغاية”.

لكن المسؤول لم يوضح ما إذا كان مجتبى قد حضر الاجتماع شخصيا.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب.