لم يلحظه أحد إلا “الموساد”..كيف فضح جاسوس في صورة واحدة مصير لاريجاني قبل أيام..؟

أثار ديفيد كيز المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جدلا واسعا قبل أيام عندما نشر منشورا على منصة “إكس” قال فيه إن شخصية إيرانية بارزة ستكون “الهدف التالي” بالنسبة لإسرائيل في إشارة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وجاء في نص التغريدة: ” لاريجاني هو التالي. كيف أعرف؟ لأن الرجل المُحاط بدائرة حمراء، هابا باتور، هو أحد أفضل عملائنا، وهو أيضاً صديقي المُقرّب. عاد هابا للتو من إيران هذا الصباح، ومع مقتل مجتبى، سيشهد لاريجاني أسبوعاً حافلاً بالأحداث”.

ومع إعلان مقتل لاريجاني، أعاد ناشطون تداول التغريدة على نطاق واسع.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وكان لاريجاني من بين المسؤولين الذين رصدت الولايات المتحدة، قبل أيام، مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليهم.

“سكاي نيوز”