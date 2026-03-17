عاجل/ لمدة 12 يوما: انقطاعات واضطرابات في التزود بالماء بهذه الولايات..

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 أنها تعتزم القيام بأشغال ضرورية لصيانة وتعهد محطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس على مرحلتين وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 04 أفريل 2026 بالنسبة للمرحلة الأولى، فيما سيقع الإعلان لاحقا عن تاريخ المرحلة الثانية.

اكدت الشركة أنه ونظرا لأن محطة تحلية مياه البحر بالزارات تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات الجنوب الشرقي بالماء الصالح للشرب فإن الأشغال المذكورة سينجر عنها نقص ظرفي في الموارد المائية المزودة لولايات قابس ومدنين وتطاوين وبالتالي سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 إلى غاية يوم السبت 04 أفريل 2026 بالمناطق التالية :

معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس

معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين.

معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

ودعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة ، معبرة عن اعتذارها من الإزعاج الحاصل.