ليبيا: اكتشاف غازي جديد باحتياطات ضخمة في البحر المتوسط..#خبر_عاجل

جريمة مروعة: ينهون حياة طفل 17 سنة طعنا بالسكين..

بمناسبة عيد الفطر: رئيس قرى ”س و س” يوجه هذا النداء للمواطنين..#خبر_عاجل

عاجل/ ردا على شائعات اغتياله: هذا ما فعله علي لاريجاني..

إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس–عنابة..#خبر_عاجل

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سيتم إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس – عنابة وذلك على النحو التالي:

إلغاء السفرة المبرمجة ليوم الخميس 19 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس والسفرة المبرمجة ليوم الجمعة 20 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.

استئناف البرمجة العادية للقطار الدولي:

أيام الثلاثاء والخميس والأحد: وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس.

أيام الاثنين والأربعاء والجمعة: وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 25 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.

