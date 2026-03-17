عاجل/ إصابة تونسي في الهجمات الإيرانية على الامارات..

افادت وزارة الدفاع الاماراتية في بلاغ بأن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الثلاثاء مع 10 صواريخ باليستية، و 45 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ووفق المصدر ذاته أدت هذه الاعتداءات إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة، 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 157 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 314 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1672 طائرة مسيرة وفق المصدر ذاته.