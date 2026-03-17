السجن لتكفيري حاول صناعة مواد سمية ومتفجرات..#خبر_عاجل

قضت هيئة الدائرة الجنائية المُختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مُدّة 11 سنة، في حقّ تكفيري حاول صناعة مواد سمية ومتفجرات، حيث دخل إلى مواقع وحسابات مشفرة مُتخصّصة في تعلّم صناعة المتفجرات والمواد السمية بغاية التكوين لصناعة متفجرات قصد استعمالها لاحقا في عمليات إرهابية إلاّ أنّ الوحدات الأمنية تفطّنت له وألقت عليه القبض.

وبيّنت الأبحاث أنّ المُتّهم تبنى الفكر التكفيري وبايع تنظيم داعش الإرهابي وتواصل مع قادته وطلب منهم مده بدروس حول تعلم صناعة الأحزمة الناسفة والمتفجرات. كما تبيّن أنّه ينتمي لعدة صفحات تابعة للتنظيم الإرهابي تُروّج للفكر الجهادي التكفيري.

ووجهت إلى المُتّهم تهم “العزم المقترن على قتل شخص والانضمام عمدا داخل وخارج تراب الجمهورية لتنظيم إرهابي وتوفير معدات لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض باي وسيلة كانت على قتل شخص والتكفير والدعوة اليه والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأديان والأجناس وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.