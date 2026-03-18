بمناسبة عطلة عيدَيْ الاستقلال والفطر/ البنك المركزي يوجه نداء هام للبنوك والبريد..#خبر_عاجل

دعا البنك المركزي التونسي، البنوك والديوان الوطني للبريد إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وخدمات الدفع الالكتروني، وذلك بمناسبة عطلة عيدَيْ الاستقلال والفطر.

وأكّد البنك المركزي، في مذكرة، على ضرورة تأمين التزويد المنتظم للموزعات الآلية وضمان الجاهزية التقنية للمنصات الالكترونية، بما يضمن استمرارية الخدمات المالية دون انقطاع خلال فترة العطلة.

وشدّد على أهمية التدخل السريع لمعالجة أيّ عطب أو اضطرابات قد تطرأ على هذه الخدمات، داعيا إلى اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي الانقطاعات المحتملة.

وتأتي هذه التوصيات في إطار الحرص على ضمان سير المعاملات المالية للمواطنين في ظروف عادية، خاصة مع ارتفاع الطلب على الخدمات البنكية والإلكترونية خلال فترات الأعياد.