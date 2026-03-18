عاجل/ يهم المواطنين..

يواصل 127 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية بصفة استثنائية تأمين حصة عمل ليلية اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء (20.15) إلى الســاعة الحادية عشر ليلا (23.00).

وأوضح البريد، في بلاغ له، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان والذي يتزامن مع صرف جرايات التقاعد التابعة للصناديق الإجتماعية والتي تم تقديم بداية صرفها ليومي 17 و18 مارس 2026 عوضا عن الآجال التي كانت محددة سابقا.

ويمكن للمواطنين، وفق ذات البلاغ، الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل ليلية من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn .