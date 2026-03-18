عاجل/ ترامب يتوعد باتخاذ اجراءات وشيكة ضد هذه الدولة..

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وشيكة ضد الحكومة الاشتراكية في كوبا، في وقت تواجه الجزيرة أزمة كهرباء متفاقمة بسبب وقف الصادرات النفطية القادمة من فنزويلا.

وقال ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، في تصريحات متطابقة، “إن الإدارة الأمريكية ترى في كوبا الدولة التالية التي يمكن للولايات المتحدة توسيع نفوذها فيها”، لافتين إلى الوضعية الصعبة “للغاية” التي تواجهها الجزيرة “ما يدفع واشنطن للقيام بشيء ما حيال كوبا قريبا جدا”.

واعتبر روبيو، المنحدر من أصول كوبية، أن الجزيرة “تمتلك اقتصادا لا يعمل ضمن نظام سياسي وحكومي”، مشددا على أنهم “غير قادرين على إصلاحه”.

وفي أول رد فعل على التصريحات الواردة من رأس السلطة في البيت الأبيض ووزير خارجيته، انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل التهديدات الأمريكية ضد بلاده، حيث قال في منشور على منصة /إكس/، “في مواجهة أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا ضمانة واحدة: أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومة منيعة”.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية المحللين كانوا يتوقعون تغييرا في السلطة بكوبا غداة إطاحة ترامب بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو