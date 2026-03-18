عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة خاصة بحالة الطقس لعطلة العيد..

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار متفرقة ومحليّة مع ظهور سحب عابرة بأغلب جهات البلاد، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 مارس الجاري، تزامنا مع أيام عطلة عيد الفطر.

وأوضح المعهد، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة عنه، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح يوم الخميس 19 مارس بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 22 و27 درجة ببقية الجهات، قبل أن تسجل انخفاضا طفيفا يوم السبت واستقرارا يوم الأحد.

وأضافت النشرة أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان تكاثفا تدريجيا للسحب بالمناطق الغربية للبلاد يرافقه نزول أمطار متفرقة تشمل محليا الجهات الشرقية، إلى جانب هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية ليلا.

ومن جهة أخرى، يتميز طقس يوم الأحد 22 مارس بنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب الغربي، مع هبوب رياح شمالية غربية قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد، وسط استقرار في درجات الحرارة.