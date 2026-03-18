عاجل/ أول رد من السينغال على قرار سحب كأس الأمم الافريقية منها..

اكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم انه سيطعن في قرار الكونفدرالية الافريقية بسحب كاس الامم الافريقية من السينغال ومنحه للمغرب لدى “التاس” معتبرا ان هذا القرار جائر وغير مسبوق وغير مقبول وهو يمس من مصداقية كرة القدم الافريقيةْ.

واوضح في بيان نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انه سيقوم في اقرب الآجال بإجراءات الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان (سويسرا)”.

ومن جهته، اعرب قائد منتخب “أسود التيرنغا” ساديو ماني عن شعوره ” بخيبة أمل كبيرة ليس من أجل السنغال فقط بل من أجل إفريقيا بأكملها. ما حدث تجاوز كل الحدود. ليست هذه كرة القدم التي نحلم بها ولا إفريقيا التي نحلم بها ..” مضيفا ” العالم يعرف من هم الأبطال الحقيقيون”.

​وكان الاتحاد الأفريقي ‌لكرة القدم اعلن ‌امس ‌الثلاثاء ان مجلس الاستئناف التابع ⁠له اعتبر منتخب السنغال ​منسحبا من المباراة النهائية لكأس ⁠الأمم الأفريقية 2025، واحتساب ⁠نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريا بنتيجة 3-صفر.

وأضاف الكاف في بيان أن “مجلس الاستئناف ​في الاتحاد الأفريقي قرر تطبيقا ‌للمادة 84 من لائحة كأس ⁠الأمم الأفريقية ‌اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية”.

وغادرت السنغال أرض الملعب قرب النهاية لحوالي 14 دقيقة ⁠بعد احتساب ركلة جزاء قرب النهاية، أهدرها ‌براهيم دياز، قبل الفوز 1-صفر بعد ‌الأشواط ⁠الإضافية”.