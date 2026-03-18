رسميا/ قائمة لاعبي المنتخب التونسي استعدادا لوديتي هايتي وكندا..#خبر_عاجل

أعلن الناخب الوطني صبري اللموشي اليوم الاربعاء عن قائمة اللاعبين المدعوين للتربص القادم للمنتخب التونسي لكرة القدم المقرر من 23 الى 31 مارس الجاري الذي سيتضمن مباراتين وديتين أمام هايتي وكندا يومي 28 و31 مارس في تورنتو بكندا.

ويندرج هذا التربص في اطار استعدادات منتخب “نسور قرطاج” لنهائيات كاس العالم التي ستقام بكندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين :

في حراسة المرمى // ايمن دحمان – صبري بن حسن – مهيب الشامخ – نور الدين الفرحاتي

في الدفاع // يان فاليري – معتز النفاتي – غيث الزعلوني – عمر الرقيق – ادم عروس – – علاء غرام – رائد الشيخاوي – محمد امين حميدة – مرتضى بن وناس – علي العابدي

في وسط الميدان // الياس السخيري – حنبعل المجبري – انيس بن سليمان – راني خضيرة – اسماعيل الغربي – محمد بالحاج محمود

في الهجوم // الياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – لؤي بن فرحات – سيف الله اللطيف – عمر بن علي – خليل العياري – حازم المستوري – انيس السعيدي