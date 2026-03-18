تعديل البرمجة الشتوية لأوقات قطارات أحواز تونس..وهذه التفاصيل..

2026/03/18

أفادت الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، بأنه ابتداءً من يوم عيد الفطر المبارك، سيتمّ تعديل البرمجة الشتوية لأوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية وذلك على النّحو التّالي:
موعد انطلاق القطارات من الرّياض في إتّجاه تونس:
– السّاعة 04 و10 دقائق عوضا عن السّاعة 04 و30 دقيقة.
– السّاعة 04 و40 دقيقة عوضا عن السّاعة 04 و50 دقيقة.
– السّاعة 05 و45 دقيقة عوضا عن السّاعة 05 و55 دقيقة.
– السّاعة 06 عوضا عن السّاعة 06 و10 دقائق.
– السّاعة 06 و20 دقيقة عوضا عن السّاعة 06 و25 دقيقة.
موعد انطلاق القطار من تونس في إتّجاه الرّياض:
– السّاعة 05 عوضا عن السّاعة 05 و10 دقائق.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn