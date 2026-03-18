تعديل البرمجة الشتوية لأوقات قطارات أحواز تونس..وهذه التفاصيل..

أفادت الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، بأنه ابتداءً من يوم عيد الفطر المبارك، سيتمّ تعديل البرمجة الشتوية لأوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية وذلك على النّحو التّالي:

موعد انطلاق القطارات من الرّياض في إتّجاه تونس:

– السّاعة 04 و10 دقائق عوضا عن السّاعة 04 و30 دقيقة.

– السّاعة 04 و40 دقيقة عوضا عن السّاعة 04 و50 دقيقة.

– السّاعة 05 و45 دقيقة عوضا عن السّاعة 05 و55 دقيقة.

– السّاعة 06 عوضا عن السّاعة 06 و10 دقائق.

– السّاعة 06 و20 دقيقة عوضا عن السّاعة 06 و25 دقيقة.

موعد انطلاق القطار من تونس في إتّجاه الرّياض:

– السّاعة 05 عوضا عن السّاعة 05 و10 دقائق.