عاجل/قطر تفجرها: استهداف منشآت غاز إيرانية خطوة خطرة وغير مسؤولة..

2026/03/18 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ندّدت قطر الأربعاء 18 مارس 2026 بتعرض منشآت في حقل رئيسي للغاز مشترك بينها وبين إيران، لضربات في إطار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على طهران، معتبرة أنها “خطوة خطرة وغير مسؤولة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس إن “الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة”.

وأضاف أن استهداف البنية التحتية للطاقة يُعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها، مجددا موقف الدوحة بـ”ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn