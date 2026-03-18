عاجل/ عيد الفطر يوم الجمعة في هذه الدول..

أعلنت الإمارات والسعودية وقطر والبحرين أن يوم غد الخميس، هو المكمّل لشهر رمضان، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن غداً الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وعقدت لجنة تحري هلال شهر شوال لعام 1447هـ مساء اليوم في العاصمة أبوظبي، برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن، بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية بإجراءات تحري الأهلة وإعلان ثبوتها.

السعودية

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الخميس هو المكمّل لشهر رمضان، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأوضح البيان أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس/آذار سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفق ما انتهت إليه لجان الترائي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الإعلان بعد تحري الهلال مساء اليوم، حيث تعتمد المملكة على الرؤية الشرعية لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، خاصة شهر شوال المرتبط بحلول عيد الفطر.

قطر

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يوم غد الخميس الموافق 19 من شهر مارس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة، صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غدٍ الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وأن بعد غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الكويت

أعنلت هيئة الرؤية الشرعية أن يوم غدٍ الخميس المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.