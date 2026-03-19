رئيس الاتحاد الإيراني: إيران تواصل استعداداتها لكأس العالم لكنها لن تلعب في الولايات المتحدة

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ​مهدي تاج أمس الأربعاء إن المنتخب الإيراني يواصل استعداداته ​لنهائيات كأس العالم ولا يعتزم الانسحاب من ‌البطولة حتى لو لم يسافر إلى ‌الولايات المتحدة.

وكانت إيران من ‌أوائل المتأهلين إلى النهائيات، لكن مشاركتها أصبحت محل شك منذ اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة.

وتقام كأس العالم بين 11 جوان و19 جويلية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني ​مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، لكن تاج قال يوم الاثنين الماضي إن الاتحاد ⁠الإيراني لكرة القدم يتفاوض مع الاتحاد الدولي (الفيفا) لنقل مبارياته إلى المكسيك.

وتلعب إيران ضد نيجيريا في 27 ⁠مارس ثم تواجه كوستاريكا بعد أربعة أيام في أنطاليا، ضمن بطولة رباعية دعيت إليها، وكان من المفترض أن تقام في الأردن قبل نقلها بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء فارس أمس الأربعاء عن تاج قوله “يقيم المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في تركيا، وسنخوض أيضا مباراتين وديتين هناك”. وأضاف “سنقاطع الولايات ​المتحدة، لكننا لن نقاطع كأس العالم”.

وجاءت تصريحات تاج خلال استقباله لاعبات منتخب السيدات عند معبر حدودي مع تركيا بعد رحلتهن الطويلة من أستراليا. وكانت ‌الدولة المضيفة قد عرضت اللجوء على جميع أعضاء الوفد، اللواتي كن في أستراليا للمشاركة في كأس آسيا للسيدات، بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهن في ⁠إيران. وقد وافقت سبع لاعبات على العرض، في حين بقيت ‌فقط لاعبتان في أستراليا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث الحكومة الأسترالية على منح اللاعبات حق اللجوء، وقال لاحقا إن الرجال الإيرانيين مرحب بهم للعب في الولايات المتحدة، لكن ذلك “قد لا يكون مناسبا لحياتهم وسلامتهم”.

وأكد ترامب لاحقا أن أي تهديد للاعبين لن يأتي من الولايات المتحدة، غير أن تاج – وهو ‌عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني – استخدم ⁠تصريحات الرئيس الأمريكي كذريعة للمطالبة بنقل المباريات.

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم يوم الثلاثاء إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران في ‌كأس العالم ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في جوان، لكنها أكدت أن القرار النهائي بشأن أي تغيير في أماكن إقامة المباريات يعود إلى الاتحاد الدولي (الفيفا).

من جهته ‌قال ⁠الفيفا إنه على تواصل مع الاتحاد الإيراني، لكنه “يتطلع إلى مشاركة جميع المنتخبات وفق جدول المباريات المعلن في السادس من ديسمبر 2025”.