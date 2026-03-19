بطولة الجزائر: محمد علي بن حمودة حاسم مجددا مع شباب بلوزداد

بصم المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة على مساهمة حاسمة جديدة مع شباب بلوزداد ليقوده إلى الفوز على ضيفه أولمبي الشلف بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت سهرة الأربعاء لحساب الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الجزائر لكرة القدم.

وافتتح شباب بلوزداد التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة محمد بلخير من ركلة جزاء لكن أولمبي الشلف أدرك التعادل عبر عبد الله الدباري في الدقيقة 25 من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني، حسم بن حمودة النتيجة لفائدة شباب بلوزداد بعدما تولى تنفيذ ركلة جزاء تصدى لها الحارس في مناسبة أولى لكنها عادت أمامه ليودعها داخل الشباك في الدقيقة 61.

وهو الهدف السابع لمحمد علي بن حمودة في البطولة الجزائرية لهذا الموسم.

ويحتل شباب بلوزداد المركز السابع برصيد 32 نقطة من 19 مباراة في حين يأتي أولمبي الشلف في المرتبة الحادية عشرة برصيد 28 نقطة من 24 مباراة.