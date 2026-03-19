أسعار النفط تسجل ارتفاعا..#خبر_عاجل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وقفز خام برنت القياسي بما يصل إلى خمسة دولارات للبرميل بعد أن شنت إيران هجمات على منشآت طاقة ​في أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي، ‌في تصعيد كبير للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.66 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 112.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعدما زادت في وقت سابق ​بأكثر من خمسة دولارات إلى 112.86 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس ​الوسيط الأمريكي 96 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 97.28 دولار ⁠للبرميل بعد أن ارتفع بأكثر من ثلاث دولارات.

وأغلق خام برنت على ارتفاع بواقع ​3.8 بالمئة أمس الأربعاء في حين كان خام غرب تكساس الوسيط مستقرا عند ​التسوية. ويتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبر فارق سعري عن خام برنت في 11 عاما بسبب عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وارتفاع تكاليف الشحن، في حين دعمت الهجمات الجديدة على ​منشآت الطاقة في الشرق الأوسط خام برنت.

وقالت شركة قطر للطاقة أمس الأربعاء إن ​هجمات صاروخية إيرانية على رأس لفان، المركز الرئيسي لعمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال في قطر، ‌تسببت في “أضرار ⁠جسيمة”. وقالت السعودية إنها اعترضت ودمرت أربعة صواريخ باليستية أُطلقت أمس الأربعاء باتجاه الرياض إلى جانب التصدي لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة على منشأة غاز. وأصدرت إيران تحذيرات بالإخلاء قبل هجماتها على عدة منشآت نفطية في أنحاء السعودية والإمارات وقطر، وذلك ردا على ​ضربات استهدفت بنيتها التحتية ​للطاقة في بارس ⁠الجنوبي وعسلوية. وبارس الجنوبي هو الجزء الإيراني من أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع قطر.

