عاجل/ بعد استهداف حقل ”بارس” الإيراني-ترامب يفجرها: “اسرائيل المسؤولة”..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّ إسرائيل شنّت هجومها على حقل “بارس الجنوبي” الإيراني للغاز الأربعاء، منفردة ودون علم الولايات المتحدة، وإنّها لن “تُهاجم الحقل مرّة أخرى”.

وأضاف ترامب في منشور على “تروث سوشيال”، بعد هجوم إيراني على منشآت غاز مسال في قطر، فجر الخميس، أنّ إسرائيل شنّت “هجوماً عنيفاً” على جزء من الحقل “بدافع الغضب مما جرى في الشرق الأوسط”، وأنّ الولايات المتحدة “لم تكن على علم بهذا الهجوم تحديداً، ولم يكن لقطر أي دور فيه بأي شكل من الأشكال، كما لم تكن تعلم مسبقاً بوقوعه”.

وتابع: “لكن، للأسف، لم تكن إيران على علم بهذه الحقائق أو التفاصيل المتعلقة بهجوم بارس الجنوبي، فقامت بشكل غير مبرر وغير عادل بمهاجمة جزء من منشأة الغاز الطبيعي المُسال في قطر”.

