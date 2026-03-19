عاجل/ هجوم إيراني جديد يستهدف منشأة غاز رئيسية في قطر..

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس، بأنّ منشأة غاز رئيسيّة في قطر استُهدفت مُجدّدا بهجوم صاروخي أدّى إلى اندلاع النيران فيها، بعد ساعات من إعلان الدوحة عن تعرّضها لضربة ألحقت بها أضرارا جسيمة.

وزعم التلفزيون الإيراني الرسمي، عبر تطبيق ‘تليغرام’، أنّ “مصفاة رأس لفان في قطر أصيبت بصاروخ مجددا وهي تحترق”.

كانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت عن استهداف صاروخي لـ “مدينة رأس لفان الصناعية، ممّا أدّى إلى وقوع أضرار”.

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنّ “دولة قطر تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية من إيران استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدّى إلى وقوع أضرار”.

واعتبرت قطر، ليلا، أنّ الهجمات على هذه المنشأة يُشكّل “تهديدا مباشرا” لأمنها القومي.