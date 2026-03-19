عاجل/ قضية “انستالينغو”..هذا ما قرره القضاء..

قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الخميس، تأخير النظر في قضيّة “أنستالينغو” المرفوعة ضدّ يحيى الكحيلي وسمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة وعادل الدعداع وغيرهم، إلى جلسة 2 افريل المقبل.

وكانت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت أواخر شهر نوفمبر الماضي إحالة 15 متّهما على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهم في علاقة بملف “أنستالينغو” من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ صاحب مؤسّسة أنستالينغو يحيى الكحيلي.

وتشمل قائمة المتهمين سمية الغنوشي والإخوة الكحيلي وعادل الدعداع وبعض أقاربه ومتهمين آخرين جلهم محالون بحالة فرار وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.