عاجل/ السعودية تعلن توقف عمليات تحميل النفط بميناء ينبع..

قال مصدران لرويترز ​اليوم الخميس إن ‌ميناء ينبع السعودي أوقف عمليات ​تحميل النفط، ​وذلك بعدما قالت وزارة ⁠الدفاع السعودية ​إنها اعترضت ​صاروخا باليستيا فوق المدينة.

والميناء وهو أحد اثنين ​من المسارات ​الرئيسية المتبقية لتصدير النفط ‌العربي ⁠الخليجي بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق ​هرمز. وقالت ​الوزارة ⁠في وقت سابق إن ​طائرة مسيّرة ​تحطمت ⁠في مصفاة سامرف، بينما لا ⁠يزال ​تقييم ​الأضرار جاريا. وكان مصدر بقطاع النفط، قال ‌إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) التابعة لأرامكو السعودية في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر استهدفت بهجوم جوي اليوم الخميس، مضيفا أن التأثير كان محدودا. وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، ومنها مصفاة سامرف، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل.