عاجل/ منع بيع الحليب “الصبة” ومشتقاته..وهذه التفاصيل..

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، توجه الهيئة نحو منع بيع الحليب الطازج “الصبة” في المحلات غير الخاضعة لشروط التتبع.

وأكد الربحي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة لتنظيم القطاع وضمان سلامة المستهلك من المخاطر الجرثومية المرتبطة بالحليب الخام.

وأوضح الرابحي، في تصريح لاذاعة الديوان على ديوان اف ام، أن الهيئة بصدد إعداد النصوص القانونية والدلائل التطبيقية التي تفرض على بائعي الحليب “اللبان” الالتزام بنظام التتبع ومعرفة مصدر المنتج بوضوح مشددا على أن الحليب مادة حساسة جداً تتطلب رقابة صارمة منذ عملية الحلب وصولاً إلى المستهلك لتجنب الأملاح والملوثات الكيميائية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة عن حجز 40 طناً من الفواكه الجافة خلال الفترة الأخيرة بسبب احتوائها على سموم الفطريات “الأفلاتوكسين” أو إصابتها بالحشرات نتيجة سوء التخزين.

وأضاف أن فرق الرقابة سجلت أيضاً تجاوزات في قطاع اللحوم والحلوى التقليدية، داعياً المواطنين إلى تجنب شراء المياه “الصبة” التي تُباع في أوعية غير صحية ومعالجة بطرق عشوائية تفتقر للأملاح المعدنية الضرورية.