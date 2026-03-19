عاجل/ مواطنون يضرمون النار في القطار بهذه الجهة..وشركة السكك الحديدية تكشف التفاصيل..

2026/03/19

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ اليوم الخميس 19 مارس، أنه تبعا لحادث اصطدام دراجة نارية بالقطار الرابط بين تونس وصفاقس مساء اليوم فإن التشخيص الأولي للحادث يؤكد قيام سائق الدراجة النارية باجتياز ممر عشوائي بين السكة الحديدية والطريق بين محطتي القلعة الصغرى وسوسة ما أدى إلى وفاته على عين المكان.

وأشارت الشركة إلى أنه على إثر وقوع الحادث، قام متساكنو المنطقة بالتجمهر واضرام النار في جزء من القطار وقد تمت السيطرة على الحريق بعد تدخل السلط المعنية ودون حصول أضرار بشرية.

وعبرت الشركة عن أسفها لوقوع الحادث الأليم وما خلّفه من خسارة روح بشرية، معلنة عن الشروع في فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا.

