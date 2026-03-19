بمناسبة العيد..نقل تونس تعلن عن بشرى سارة المواطنين..#خبر_عاجل

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفي إطار حرصها على تقريب خدماتها إلى المواطنين، أعدّت شركة النقل بتونس برمجة خاصة لتأمين تنقّل الحرفاء إلى مدينة الألعاب بجهة البحيرة “دحدح” خلال أوّل وثاني أيام العيد وذلك على النحو الآتي توفير05 حافلات تنطلق من المحطة الرئيسية “الحبيب ثامر” بمعدّل سفرة كل 30 دقيقة بداية من الساعة 09 صباحا .

وتمرّ هده الحافلات بشارع غانا ثم شارع محمد الخامس فشارع خير الدين باشا ثم طريق المرسى وصولا إلى مدينة الألعاب دحدح.

وسيتم اعتماد نفس المسلك في اتجاه الإياب انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال. تخصيص حافلتين أول و ثاني أيام العيد تنطلقان من محطة “فرحات حشاد” بساحة برشلونة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا موعد آخر سفرة من مدينة الألعاب وذلك بمعدّل سفرة كلّ 60 دقيقة .

وسيكون المسلك على النحو التالي:

ساحة برشلونة-المنصف باي -شارع الجمهورية – GP8 طريق الشرقية – مدينة الألعاب دحدح مع اعتماد نفس المسلك إيابا.

تخصيص حافلتين لنقل المسافرين بين محطة “البساتين” ومدينة الألعاب “دحدح” بداية من الساعة الحادية عشر صباحا مع اعتماد مسلك الخط 514 أ إلى غاية الشرقية ثم البحيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتمّ تركيز نقطة بيع قارّة بمأوى السيارات الموجود قبالة هذا الفضاء الترفيهي. كما سيتمّ التنسيق وتوفير العرض حسب الطلب عن طريق أعوان الاستغلال والمتفقد المتواجد على عين المكان.