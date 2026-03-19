عاجل/ ترامب يكشف ما طلبه من “نتنياهو”..

قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب يوم الخميس إنه أبلغ ⁠بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على ذلك.

وقال ترامب ردا على سؤال لصحافي في المكتب البيضوي خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: “نعم، هذا صحيح. أبلغته (وجوب) عدم القيام بذلك ولن يفعل هذا الأمر بعد الآن”.

في 18 مارس 2026، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية وصفت بأنها “الأخطر” استهدفت منشآت مرتبطة بـ حقل بارس الجنوبي للغاز ومركز المعالجة في عسلوية بمحافظة بوشهر.

وبدلا من الرد مباشرة على إسرائيل، قامت إيران على الفور باستهداف منشآت نفط وغاز في عدد من دول الخليج العربي في تصعيد إقليمي أثار إدانات عالمية.

وفي وقت سابق، ​قالت مديرة المخابرات ⁠الوطنية الأميركية تولسي غابارد، إن الأهداف الأميركية من الحملة العسكرية على إيران تحتلف عن أهداف إسرائيل.

وأضافت غابارد أمام مجلس النواب الأميركي أن “الأهداف التي حددها الرئيس (دونالد ترامب) ‌مختلفة عن ‌الأهداف التي ⁠حددتها الحكومة الإسرائيلية”.

وأضافت: “يمكننا أن نرى من خلال ⁠العمليات ‌أن الحكومة الإسرائيلية تركز ⁠على القضاء على قدرات ⁠القيادة الإيرانية. ​الرئيس حدد أن ⁠أهدافه ​هي القضاء على قدرات إطلاق ​الصواريخ الباليستية من إيران وقدرات إنتاج تلك الصواريخ وعلى البحرية”.

