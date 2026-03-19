تنبيه/ اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه في 3 ولايات بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنها تعتزم القيام بأشغال صيانة وتعهد ضرورية لخطي الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس التي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات قابس ومدنين وتطاوين بالماء الصالح للشرب.

وأوضحت الشركة، ان الأشغال ستتم على مرحلتين للحد من نقص إنتاج المياه حيث ستخصص المرحلة الأولى لإنجاز الأشغال المذكورة على الخط عدد 1 (50% من طاقة الإنتاج) وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 10 أفريل 2026 فيما ستنفذ لاحقا المرحلة الثانية المتمثلة في إنجاز أشغال الصيانة بالنسبة للخط عدد 2 بعد نشر بلاغ للغرض.

وقالت إنه سينجر عن الأشغال المذكورة تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم الإثنين 30 مارس 2026 إلى غاية يوم 10 أفريل 2026 بالمناطق التالية :

معتمديتي قابس الجنوبية وحارث من ولاية قابس

معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين.

معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

ودعت الشركة إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة وفق بلاغ اصدرته الخميس 19 مارس.