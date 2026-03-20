عاجل/ بعد مقتل وزير الاستخبارات الإيراني: مجتبئ خامنئي يتوعد..

صرح المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، أنه لا بد من القضاء على “أمن الأعداء”، بحسب تعبيره، وذلك بعد مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.

وجاء تصريح المرشد في بيان صدر نيابةً عنه وأُرسل إلى الرئيس، مسعود بزشكيان، عقب تمكّن إسرائيل من قتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ تسميته مرشداً أعلى خلفاً لوالده علي خامنئي (86 عاماً)، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إلى أن مجتبى خامنئي أُصيب في الحرب.

العربية.نت