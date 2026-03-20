بمناسبة عيد الفطر والاستقلال: رئيس الدولة يوجه هذه الكلمة للتونسيين..

هنّأ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد الشعب التونسي بحلول عيد الفطر المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الـ70 لإعلان الاستقلال.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة وجهها للتونسيين ”إننا نودّع الشهر المعظم ونستقبل شهر شوال المبارك الذي نستهله بعيد الفطر .. وتشاء الأقدار أن يتزامن هذه السنة في تونس احتفالان اثنان أحدهما ديني وهو عيد الفطر وثانيهما وطني وهو الاحتفال بالذكرى 70 لإعلان الاستقلال..”

وأضاف رئيس الجمهورية ”اقترنت الشمس بالقمر في السماء واقترن عيدا الفطر والاستقلال في هذه الأرض الطيبة وهذا الوطن العزيز.. نحتفل بعيد الفطر المبارك ونستحضر مقاصده وبعيد استقلال بلادنا مستحضرين أمجادنا وبطولاتنا من أجل الحرية..”

وتابع قائلا ”سيادة الدولة في الخارج تقتضي سيادة الشعب في الداخل وفق ما يريده .. لا شائبة تشوبها ولا نقصان يعوزها أو ما شابها يعتريها.. لتبقى تونس حرة مستقلة عصية أبية أبد الدهر ينتشر فيها العدل وتنتعش فيها الحرية ..”

وختم رئيس الجمهورية قائلا ” نتوجه إلى العلي القدير مؤمنين خاشعين صادقين صامدين ثابتين بأن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يكون لهم عونا .. ويثبتهم فوق أرضهم حتى يقيموا دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف ..”