عاجل/ هجوم صاروخي إيراني على مصفاة حيفا..وإسرائيل تعلن..

أعلنت ​شركة ⁠المصافي الإسرائيلية، المتخصصة في تكرير النفط والبتروكيماويات، الجمعة، أن هجوما إيرانيا استهدف مجمعها في ‌حيفا ‌الخميس، وألحق أضرارا ببنية تحتية حيوية.

وأوضحت ⁠الشركة ‌في بيان نشرته ⁠في بورصة تل ⁠أبيب، أنه من ‌المتوقع ⁠أن تستأنف تشغيلها في غضون أيام.

وقال البيان إن ​البنية التحتية ⁠المتضررة ​مملوكة لطرف ثالث.

والخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن هجوما إيرانيا بالصواريخ تسبب في إلحاق أضرار بمصفاة حيفا النفطية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية على منصة “إكس”، صورا أظهرت تصاعد عمود كثيف من الدخان من محيط المصفاة، مشيرة إلى عدم وجود مخاوف من تسرب مواد خطرة.

