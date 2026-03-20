عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة في العاصمة..وتفاصيل صادمة..

شهدت منطقة المنزه الأول أول أمس الأربعاء جريمة قتل راح ضحيتها السفير المتقاعد والديبلوماسي السابق يوسف بن حاحا، وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بعامل بناء في العقد الثالث من عمره للاشتباه في تورطه في الجريمة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع.

وحسب المعطيات الأولية، فقد تم العثور على جثة السفير والديبلوماسي المتقاعد يوسف بن حاحا ملقاة بحديقة منزله بالمنزه الأول مع تعرض زوجته للاعتداء ليتم نقلها للمستشفى.

وبعد الأبحاث والتحريات والسماعات التي أجرتها الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تبين أن عامل بناء بحضيرة مجاورة لمنزل القتيل وهو شاب عشريني أصيل إحدى معتمديات ولاية بنزرت قد خطط لسرقة منزل الضحية فعمد إلى قطع التيار الكهربائي على المنزل وعند خروج السفير لتفقد أسباب الانقطاع اعتدى عليه بواسطة قضيب حديدي مما أدى الى وفاته ثم اقتحم المنزل واعتدى على زوجة الضحية واستولى على أغراض مختلفة وفر من المكان.

وتمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المظنون فيه ونصب كمين محكم له بمسقط رأسه ببنزرت وإلقاء القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة البحث.